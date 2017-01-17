АФК Уимблдон
    -
    22:45
    17.01.17
    Стадион Черри Ред Рекордс Фэнз
    Саттон Юнайтед
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      АФК Уимблдон - Саттон Юнайтед
      Кубок Англии - 17 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем АФК Уимблдон – Саттон Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 17 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Нил Ардли или Paul Doswell? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче АФК Уимблдон – Саттон Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются АФК Уимблдон и Саттон Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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