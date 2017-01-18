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Плимут Аргил - Ливерпуль

Кубок Англии - 18 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Плимут Аргил – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 18 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Дерек Адамс или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Плимут Аргил – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Плимут Аргил и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

