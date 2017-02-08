Лестер Сити
    -
    22:45
    08.02.17
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Дерби Каунти
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Лестер Сити - Дерби Каунти
      Кубок Англии - 8 февраля 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Дерби Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Клаудио Раньери или Стив Макларен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Дерби Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лестер Сити и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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