Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Кубок Англии - 1 марта 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Хаддерсфилд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Дэвид Вагнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Хаддерсфилд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Сити и Хаддерсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
«Сити» недооценил «Хаддерсфилд» в первом матче и скатал 0:0. «Мидлсбро» в четвертьфинале уже ждет результаты переигровки на «Этихаде».