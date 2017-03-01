Манчестер Сити
    -
    22:45
    01.03.17
    Этихад
    Хаддерсфилд Таун
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
      Кубок Англии - 1 марта 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Хаддерсфилд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Дэвид Вагнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Хаддерсфилд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Сити и Хаддерсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      «Сити» недооценил «Хаддерсфилд» в первом матче и скатал 0:0. «Мидлсбро» в четвертьфинале уже ждет результаты переигровки на «Этихаде».

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