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«Манчестер Юнайтед» забил «Редингу» 4 мяча и вышел в четвертый раунд Кубка Англии

«МЮ» забил «Редингу» 4 мяча и вышел в четвертый раунд
Eurosport

8 ч. назад

В матче третьего раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Рединг» – 4:0.

«Манчестер Юнайтед» – «Рединг» – 4:0

Голы:

1:0 – Уэйн Руни, 7'

2:0 – Антони Марсьяль, 15'

3:0 – Маркус Рэшфорд, 75'

4:0 – Маркус Рэшфорд, 79'

  • Нападающий «МЮ» Уэйн Руни забил 249-й мяч и сравнялся с рекордом клуба, принадлежащим Бобби Чарльтону.
  • Матчи четвертого раунда Кубка Англии пройдет 28 января.
  • Следующую встречу «Манчестер Юнайтед» проведет в Кубке английской лиги. 10 января в 23:00 (мск) манкунианцы примут «Халл Сити»

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