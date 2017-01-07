AFP
«Манчестер Юнайтед» забил «Редингу» 4 мяча и вышел в четвертый раунд Кубка Англии
В матче третьего раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Рединг» – 4:0.
«Манчестер Юнайтед» – «Рединг» – 4:0
Голы:
1:0 – Уэйн Руни, 7'
2:0 – Антони Марсьяль, 15'
3:0 – Маркус Рэшфорд, 75'
4:0 – Маркус Рэшфорд, 79'
- Нападающий «МЮ» Уэйн Руни забил 249-й мяч и сравнялся с рекордом клуба, принадлежащим Бобби Чарльтону.
- Матчи четвертого раунда Кубка Англии пройдет 28 января.
- Следующую встречу «Манчестер Юнайтед» проведет в Кубке английской лиги. 10 января в 23:00 (мск) манкунианцы примут «Халл Сити»
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