Болельщики «Вест Хэма» разыграли сценку в штрафной «Ман Сити», изображая нырок Сабалеты

В матче Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» произошел забавный эпизод: фанаты хозяев прорвались на поле и устроили шоу в штрафной Вилли Кабальеро. Парень в оранжевых лосинах и новогодних носках в зверском подкате сбил сообщника в костюме человека-паука, намекая, на неправильно назначенный арбитром пенальти на 33-й минуте встречи, который реализовал Яя Туре.

Скрыться от сотрудников стадиона нарушителям не удалось.

Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 5:0.

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