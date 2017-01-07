Reuters

Уэйн Руни вышел на первое место по голам за «МЮ»

Руни вышел на первое место по голам за «МЮ»
Eurosport

9 ч. назад

Форвард вошел в историю «красных дьяволов».

Руни отличился на 7-й минуте матча третьего раунда Кубка Англии против «Рединга». Этот гол стал для Уэйна 249-м за «МЮ» – это лучший результат в истории клуба. Руни догнал сэра Бобби Чарльтона, на счету которого также 249 мячей за «красных дьяволов».

  • Руни перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2004 году.
  • Бобби Чарльтон играл за «красных дьяволов» с 1956 по 1973 годы.

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