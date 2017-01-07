«МЮ» выиграл 8 матчей кряду впервые с 2009 года

В субботу «МЮ» разгромил «Рединг» со счетом 4:0 в рамках третьего раунда Кубка Англии. Эта победа стала для команды Жозе Моуринью восьмой кряду в официальных матчах. В последний раз такая серия удалась «красным дьяволам» в сентябре 2009 года.

«Красные дьяволы» не потерпели ни одного поражения в 15 матчах с участием Майкла Каррика – 13 побед, 2 ничьи.

10 января «МЮ» примет «Халл Сити» в рамках Кубка английской Лиги, а 15 января на «Олд Траффорд» пожалует «Ливерпуль».

В чемпионате Англии «МЮ» занимает шестое место.

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