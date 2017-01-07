Воспитанник «Сити» отказался обмениваться майками с Уэйном Руни на публике после матча с «МЮ»

В субботу «МЮ» разгромил «Рединг» со счетом 4:0 в матче третьего раунда Кубка Англии. После игры форвард «красных дьяволов» Уэйн Руни предложил 22-летнему полузащитнику Джорджу Эвансу обменяться майками, но получил отказ.

Позже Эванс оправдался, что обмен футболками состоялся, но вдали от посторонних глаз.

«Хочу прояснить ситуацию. Я попросил поменяться майками в тоннеле, поскольку день выдался разочаровывающим. Поздравляю с рекордом, Руни.

Джордж Эванс находился в системе «Сити» с 6-летнего возраста, но за основу провел только 1 матч.

В январе 2016 года Эванс перешел в «Реддинг».

В матче с «Редингом» Руни забил 249-й мяч за «МЮ» и повторил клубный рекорд Бобби Чарльтона.

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