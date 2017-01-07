Eurosport
«Арсенал» обыграл «Престон» и вышел в четвертый раунд
В матче третьего раунда Кубка Англии лондонцы вырвали победу на последних минутах.
Голы:
1:0 – Кэллам Робинсон, 7'
1:1 – Аарон Рэмзи, 47'
1:2 – Оливье Жиру, 89'
- Оливье Жиру забивал во всех восьми последних матчах, в которых выходил в старте (10 голов).
- Команда Венгера неизменно преодолевала порог третьего раунда Кубка Англии в последних 20 сезонах. Это лучшая из действующих серий.
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