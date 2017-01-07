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«Арсенал» обыграл «Престон» и вышел в четвертый раунд

«Арсенал» обыграл «Престон» и вышел в четвертый раунд
Eurosport

3 ч. назад

В матче третьего раунда Кубка Англии лондонцы вырвали победу на последних минутах.

«Престон» – «Арсенал» – 1:2

Голы:

1:0 – Кэллам Робинсон, 7'

1:1 – Аарон Рэмзи, 47'

1:2 – Оливье Жиру, 89'

  • Оливье Жиру забивал во всех восьми последних матчах, в которых выходил в старте (10 голов).
  • Команда Венгера неизменно преодолевала порог третьего раунда Кубка Англии в последних 20 сезонах. Это лучшая из действующих серий.

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