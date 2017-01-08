AFP
Покрытый татуировками брутал из «Плимута» ласково потрепал Эмре Джана за ушко
Ми-ми-ми.
Подозрительный инцидент произошел в первом тайме матча третьего раунда Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Плимутом». В одном из эпизодов защитник клуба четвертого дивизиона Сонни Брэдли подошел к Эмре Джану, апеллировавшему к арбитру, и ласково потрепал соперника за мочку ушка.
- Во втором тайме Юрген Клопп от греха подальше убрал Джана с поля и выпустил Дэниэла Старриджа.
- Игра завершилась нулевой ничьей. Команды ждет переигровка.
- 25-летний Сонни Брэдли прежде выступал за «Халл Сити» и «Портсмут».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте