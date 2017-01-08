AFP

Покрытый татуировками брутал из «Плимута» ласково потрепал Эмре Джана за ушко

Покрытый татуировками брутал из «Плимута» ласково потрепал Джана за ушко
Eurosport

6 ч. назад

Ми-ми-ми.

Подозрительный инцидент произошел в первом тайме матча третьего раунда Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Плимутом». В одном из эпизодов защитник клуба четвертого дивизиона Сонни Брэдли подошел к Эмре Джану, апеллировавшему к арбитру, и ласково потрепал соперника за мочку ушка.

  • Во втором тайме Юрген Клопп от греха подальше убрал Джана с поля и выпустил Дэниэла Старриджа.
  • Игра завершилась нулевой ничьей. Команды ждет переигровка.
  • 25-летний Сонни Брэдли прежде выступал за «Халл Сити» и «Портсмут».

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