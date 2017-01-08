AFP
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Казалось, каждый житель Плимута находился в штрафной своей команды»
Самый большой в мире автобус.
«Это не тот результат, который нам бы хотелось получить, но мы не разочарованы. Мы здорово вошли в игру, играли в футбол, но слишком рано потеряли терпение и попытались все решить силовым напором. Наша команда может играть лучше.
Теперь мы едем в Плимут. Я побываю там впервые – это здорово. Не знаю, сколько людей в Плимуте, но у меня создалось ощущение, будто каждый житель этого города стоял в маленькой штрафной площади.
Нужно было сохранять хладнокровие и спокойствие. Самый большой вызов в футболе – это игра против соперника, садящегося в глухую оборону», – цитирует Клоппа FourFourTwo.
- Игра «Ливерпуль» – «Плимут» завершилась нулевой ничьей.
- На матч мерсисайдцы выставили самый молодой состав в своей истории. Средний возраст 11 футболистов стартового состава составил 21 год 296 дней.
- Переигровка состоится 17 января.
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