Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Казалось, каждый житель Плимута находился в штрафной своей команды»

«Это не тот результат, который нам бы хотелось получить, но мы не разочарованы. Мы здорово вошли в игру, играли в футбол, но слишком рано потеряли терпение и попытались все решить силовым напором. Наша команда может играть лучше.

Теперь мы едем в Плимут. Я побываю там впервые – это здорово. Не знаю, сколько людей в Плимуте, но у меня создалось ощущение, будто каждый житель этого города стоял в маленькой штрафной площади.

Нужно было сохранять хладнокровие и спокойствие. Самый большой вызов в футболе – это игра против соперника, садящегося в глухую оборону», – цитирует Клоппа FourFourTwo.

Игра «Ливерпуль» – «Плимут» завершилась нулевой ничьей.

На матч мерсисайдцы выставили самый молодой состав в своей истории. Средний возраст 11 футболистов стартового состава составил 21 год 296 дней.

Переигровка состоится 17 января.

Новости чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме