Главный тренер «Плимута»: «Мы подпишем Маруана Феллайни и обыграем «Ливерпуль»

Главный тренер «Плимута» Дерек Адамс рассказал, за счет чего его команда обыграет «Ливерпуль» в третьем раунде Кубка Англии. «Мы снова должны очень хорошо отзащищаться. Думаю, мы сможем показать то же самое, что и в первой встрече.

«Ливерпуль» – третья команда Премьер-лиги, поэтому мы должны быть осторожны. Что касается плана Б, то мы планируем подписать Маруана Феллайни и использовать его рост», – пошутил Адамс, которого цитирует Liverpoolecho.

Встреча между «Ливерпулем» и «Плимутом» состоится 18 января и начнется в 22:45 по мск. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Матч, прошедший на «Энфилде», завершился нулевой ничьей.

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