AFP
«Ливерпуль» победил «Плимут» и вышел в четвертый раунд Кубка Англии
В переигровке третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде переиграл «Плимут Аргайл» – 1:0.
Гол:
0:1 – Лукас Лейва, 19'
Нереализованный пенальти:
Дивок Ориджи («Ливерпуль»), 87'
- Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва забил впервые с сентября 2010 года.
- В матче на «Энфилде» команды сыграли вничью – 0:0.
- В четвертом раунде «Ливерпуль» встретится с клубом из Чемпионшипа – «Вулверхэмптоном». Игра пройдет 28 января на «Энфилде».
- 21 января «красные» примут «Суонси» в рамках АПЛ, стартовый свисток – в 15:30 (мск).
- «Плимут Аргайл» – команда League Two, четвертого по силе английского дивизиона.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте