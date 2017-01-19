AFP

«Ливерпуль» победил «Плимут» и вышел в четвертый раунд Кубка Англии

«Ливерпуль» победил «Плимут» и вышел в четвертый раунд
Eurosport

54 мин. назад

В переигровке третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде переиграл «Плимут Аргайл» – 1:0.

«Плимут» – «Ливерпуль» – 0:1

Гол:

0:1 – Лукас Лейва, 19'

Нереализованный пенальти:

Дивок Ориджи («Ливерпуль»), 87'

  • Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва забил впервые с сентября 2010 года.
  • В матче на «Энфилде» команды сыграли вничью – 0:0.
  • В четвертом раунде «Ливерпуль» встретится с клубом из Чемпионшипа – «Вулверхэмптоном». Игра пройдет 28 января на «Энфилде».
  • 21 января «красные» примут «Суонси» в рамках АПЛ, стартовый свисток – в 15:30 (мск).
  • «Плимут Аргайл» – команда League Two, четвертого по силе английского дивизиона.

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