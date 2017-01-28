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Нападающий «Дерби» помогал защите, но поддался инстинкту форварда и забил в свои

Нападающий «Дерби» помогал защите, но поддался инстинкту форварда и забил в свои
Eurosport

43 мин. назад

Главное – отправить мяч в ворота.

«Дерби» принимал «Лестер» в матче четвертого круга Кубка Англии. После подачи углового на 8-й минуте защитник хозяев Крис Бэйрд срезал мяч в собственные ворота. На линии отскок дежурил Даррен Бэнт, но инстинкт форварда взял верх, и 32-летний футболист добил мяч в сетку.

Спустя 13 минут Бент исправился и поразил нужные ворота. «Дерби» перед перерывом вышел вперед благодаря голу Крейга Брайсона, но на 86-й минуте Уэс Морган обеспечил чемпионам Англии переигровку.

  • Игра завершилась со счетом 2:2. Дата переигровки определится позднее.

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