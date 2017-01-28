AFP

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии
Eurosport

1 час назад

«Красных» похоронили Ричард Стирман и Андреас Вайманн – 1:2.

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 1:2

Голы:

0:1 – Ричард Стирман, 1'

0:2 – Андреас Вайманн, 41'

1:2 – Дивок Ориджи, 86'

  • «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии на стадии 1/16 финала.
  • «Красные» не пропускали два гола в первом тайме с апреля-2016.
  • При Юргене Клоппе мерсисайдцы побеждали в 48% матчей. «МЮ» при Дэвиде Мойесе – в 52% игр.

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