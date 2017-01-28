Штрафной Виллиана, после которого Месси и Роналду запишутся на курсы к бразильцу

В субботу «Брентфорд» приехал на «Стэмфорд Бридж» на матч четвертого раунда Кубка Англии и продержался 14 минут. «Синие» заработали право на штрафной, и к мячу подошел Виллиан, чей ювелирный удар пришелся точно в девятку.

Виллиан забил 7 мячей прямым ударом со штрафного во всех турнирах со старта сезона-2015/16 – больше, чем любой другой футболист АПЛ.

Спустя 7 минут после мяча Виллиана счет удвоил Педро.

«Брентфорд» занимает 15-е место в Чемпионшипе, «Челси» идет первым в АПЛ.

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