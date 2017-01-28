AFP
Хынмин Сон голом на 97-й минуте вытащил «Тоттенхэм» в пятый раунд
Матч четвертого раунда Кубка Англии завершился волевой победой «шпор» над клубом четвертого дивизиона «Уиком Уондерерс» – 4:3.
Голы:
0:1 – Пол Хайес, 23’
0:2 – Пол Хайес (с пенальти), 36’
1:2 – Хынмин Сон, 60’
2:2 – Винсент Янссен (с пенальти), 64’
2:3 – Гарри Томпсон, 84’
3:3 – Деле Алли, 89’
4:3 – Хынмин Сон, 90+7’
- Соперник «шпор» по пятому раунду определится по итогам жеребьевки.
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