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Гол Бранислава Ивановича помог «Челси» пройти «Брентфорд» в Кубке Англии

Гол Ивановича помог «Челси» пройти «Брентфорд»
Eurosport

4 мин. назад

Кроме серба забили Виллиан, Батшуайи и Педро – 4:0.

«Челси» – «Брентфорд» – 4:0

Голы:

1:0 – Виллиан, 14'

2:0 – Педро, 21'

3:0 – Бранислав Иванович, 69'

4:0 – Миши Батшуайи, 81' (пен.)

  • Виллиан забил седьмой гол ударом со штрафного – больше всех из игроков АПЛ с начала сезона-2015/16.
  • Бранислав Иванович, заработавший пенальти для Батшуайи, скорее всего, покинет «Челси» в январское трансферное окно – на серба претендуют «Зенит» и «Вест Бромвич».
  • Тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис посетил матч «Челси» и «Брентфорда».

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