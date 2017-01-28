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Гол Бранислава Ивановича помог «Челси» пройти «Брентфорд» в Кубке Англии
Кроме серба забили Виллиан, Батшуайи и Педро – 4:0.
Голы:
1:0 – Виллиан, 14'
2:0 – Педро, 21'
3:0 – Бранислав Иванович, 69'
4:0 – Миши Батшуайи, 81' (пен.)
- Виллиан забил седьмой гол ударом со штрафного – больше всех из игроков АПЛ с начала сезона-2015/16.
- Бранислав Иванович, заработавший пенальти для Батшуайи, скорее всего, покинет «Челси» в январское трансферное окно – на серба претендуют «Зенит» и «Вест Бромвич».
- Тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис посетил матч «Челси» и «Брентфорда».
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