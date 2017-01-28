Imago

Бранислав Иванович совершил эффектный марш-бросок и забил, возможно, последний гол за «Челси»

Иванович совершил эффектный марш-бросок и забил, возможно, последний гол за «Челси»
Eurosport

1 час назад

Достойное окончание славного периода в карьере.

На 69-й минуте матча четвертого раунда Кубка Англии против «Брентфорда» полузащитник «Челси» Педро протащил мяч через полполя к штрафной соперника и отпасовал на оставленного без опеки Бранислава Ивановича. Серб не стал обрабатывать и пробил сходу. Удар поставил неразрешимую задачу перед вратарем Дэниэлом Бентли.

  • «Синие» победили со счетом 4:0.
  • Гол, скорее всего, стал для Ивановича последним за 9-летнюю карьеру в «Челси».
  • В ближайшее время Бранислав должен вернуться в РФПЛ, где будет выступать за «Зенит».
  • До перехода в «Челси» Иванович защищал цвета «Локомотива» (с 2006-го по 2008 год).

Все о Кубке Англии

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Кубок Англии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - То или это. Патрик Кюнг выбирает между Джоковичем и Марреем

00:50
Популярные видео
То или это. Петер Филл выбирает между «Баварией» и «Миланом»
 107 просмотров3 ч
Главный по теннису: «Федерер – мессия. Может, он вызовет дождь, и они закроют крышу стадиона»
2 830 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться
1
Штрафной Виллиана, после которого Месси и Роналду запишутся на курсы к бразильцу
2
Нападающий «Дерби» помогал защите, но поддался инстинкту форварда и забил в свои
3
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»
4
Гол Бранислава Ивановича помог «Челси» пройти «Брентфорд» в Кубке Англии
5
Бранислав Иванович совершил эффектный марш-бросок и забил, возможно, последний гол за «Челси»
6
«Лестер» добился переигровки на последних минутах матча с «Дерби»
7
Хынмин Сон голом на 97-й минуте вытащил «Тоттенхэм» в пятый раунд
8
«Манчестер Сити» легко разобрался с «Кристал Пэлас»
11 мин. назад
Уэлбек выдал дубль и ассист с тремя открытыми переломами
54 мин. назад
Бранислав Иванович совершил эффектный марш-бросок и забил, возможно, последний гол за «Челси»
1 час назад
Хынмин Сон голом на 97-й минуте вытащил «Тоттенхэм» в пятый раунд
1 час назад
«Манчестер Сити» легко разобрался с «Кристал Пэлас»
1 час назад
Гол Бранислава Ивановича помог «Челси» пройти «Брентфорд» в Кубке Англии
2 ч. назад
Штрафной Виллиана, после которого Месси и Роналду запишутся на курсы к бразильцу
4 ч. назад
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»
20 ч. назад
Нападающий «Дерби» помогал защите, но поддался инстинкту форварда и забил в свои