Бранислав Иванович совершил эффектный марш-бросок и забил, возможно, последний гол за «Челси»

На 69-й минуте матча четвертого раунда Кубка Англии против «Брентфорда» полузащитник «Челси» Педро протащил мяч через полполя к штрафной соперника и отпасовал на оставленного без опеки Бранислава Ивановича. Серб не стал обрабатывать и пробил сходу. Удар поставил неразрешимую задачу перед вратарем Дэниэлом Бентли.

«Синие» победили со счетом 4:0.

Гол, скорее всего, стал для Ивановича последним за 9-летнюю карьеру в «Челси».

В ближайшее время Бранислав должен вернуться в РФПЛ, где будет выступать за «Зенит».

До перехода в «Челси» Иванович защищал цвета «Локомотива» (с 2006-го по 2008 год).

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