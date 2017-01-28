AFP

Дубль Дэнни Уэлбека и хет-трик Тео Уолкотта принесли «Арсеналу» победу над «Саутгемптоном»

Дубль Уэлбека и хет-трик Уолкотта принесли победу «Арсеналу» над «Саутгемптоном»
Eurosport

35 мин. назад

«Святые» до сетки Давида Оспины не добрались – 5:0.

«Саутгемптон» – «Арсенал» – 0:5

Голы:

0:1 – Дэнни Уэлбек, 15'

0:2 – Дэнни Уэлбек, 22'

0:3 – Тео Уолкотт, 35'

0:4 – Тео Уолкотт, 69'

0:5 – Тео Уолкотт, 84'

  • Дэнни Уэлбек вышел в стартовом составе «Арсенала» впервые за 265 дней.
  • Нападающий сделал дубль впервые с октября-2014.
  • Уолкотт сделал пятый хет-трик в карьере.

Все о Кубке Англии

По теме

Кубок Англии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - То или это. Патрик Кюнг выбирает между Джоковичем и Марреем

00:50
Популярные видео
То или это. Петер Филл выбирает между «Баварией» и «Миланом»
 129 просмотров5 ч
Главный по теннису: «Федерер – мессия. Может, он вызовет дождь, и они закроют крышу стадиона»
3 330 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться
1
Штрафной Виллиана, после которого Месси и Роналду запишутся на курсы к бразильцу
2
Нападающий «Дерби» помогал защите, но поддался инстинкту форварда и забил в свои
3
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»
4
Бранислав Иванович совершил эффектный марш-бросок и забил, возможно, последний гол за «Челси»
5
Гол Бранислава Ивановича помог «Челси» пройти «Брентфорд» в Кубке Англии
6
«Лестер» добился переигровки на последних минутах матча с «Дерби»
7
Дубль Дэнни Уэлбека и хет-трик Тео Уолкотта принесли «Арсеналу» победу над «Саутгемптоном»
8
Хынмин Сон голом на 97-й минуте вытащил «Тоттенхэм» в пятый раунд
33 мин. назад
Дубль Дэнни Уэлбека и хет-трик Тео Уолкотта принесли «Арсеналу» победу над «Саутгемптоном»
2 ч. назад
Бранислав Иванович совершил эффектный марш-бросок и забил, возможно, последний гол за «Челси»
3 ч. назад
Хынмин Сон голом на 97-й минуте вытащил «Тоттенхэм» в пятый раунд
3 ч. назад
«Манчестер Сити» легко разобрался с «Кристал Пэлас»
3 ч. назад
Гол Бранислава Ивановича помог «Челси» пройти «Брентфорд» в Кубке Англии
4 ч. назад
Штрафной Виллиана, после которого Месси и Роналду запишутся на курсы к бразильцу
6 ч. назад
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»
22 ч. назад
Нападающий «Дерби» помогал защите, но поддался инстинкту форварда и забил в свои