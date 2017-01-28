AFP
Дубль Дэнни Уэлбека и хет-трик Тео Уолкотта принесли «Арсеналу» победу над «Саутгемптоном»
«Святые» до сетки Давида Оспины не добрались – 5:0.
«Саутгемптон» – «Арсенал» – 0:5
Голы:
0:1 – Дэнни Уэлбек, 15'
0:2 – Дэнни Уэлбек, 22'
0:3 – Тео Уолкотт, 35'
0:4 – Тео Уолкотт, 69'
0:5 – Тео Уолкотт, 84'
- Дэнни Уэлбек вышел в стартовом составе «Арсенала» впервые за 265 дней.
- Нападающий сделал дубль впервые с октября-2014.
- Уолкотт сделал пятый хет-трик в карьере.
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