AFP
Дубль Дэнни Уэлбека и хет-трик Тео Уолкотта, которые приснятся «Саутгемптону» в кошмарах
«Канониры» отлично играют без главного тренера.
«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в матче четвертого раунда Кубка Англии. Встреча стала бенефисом форвардов Дэнни Уэлбека и Тео Уолкотта. Два мяча Дэнни вышли куда эффектнее, зато Тео отличился трижды.
0:1 – Дэнни Уэлбек, 15'
0:2 – Дэнни Уэлбек, 22'
0:3 – Тео Уолкотт, 35'
0:4 – Тео Уолкотт, 69'
0:5 – Тео Уолкотт, 84'
- Арсен Венгер наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации.
- Соперник «Арсенала» по пятому раунду определится на жеребьевке 30 января.
- Матчи следующего раунда пройдут в промежутке 17–20 февраля.
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