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Дубль Дэнни Уэлбека и хет-трик Тео Уолкотта, которые приснятся «Саутгемптону» в кошмарах

Дубль Уэлбека и хет-трик Уолкотта, которые приснятся «Саутгемптону» в кошмарах
Eurosport

55 мин. назад

«Канониры» отлично играют без главного тренера.

«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в матче четвертого раунда Кубка Англии. Встреча стала бенефисом форвардов Дэнни Уэлбека и Тео Уолкотта. Два мяча Дэнни вышли куда эффектнее, зато Тео отличился трижды.

0:1 – Дэнни Уэлбек, 15'

0:2 – Дэнни Уэлбек, 22'

0:3 – Тео Уолкотт, 35'

0:4 – Тео Уолкотт, 69'

0:5 – Тео Уолкотт, 84'

  • Арсен Венгер наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации.
  • Соперник «Арсенала» по пятому раунду определится на жеребьевке 30 января.
  • Матчи следующего раунда пройдут в промежутке 17–20 февраля.

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