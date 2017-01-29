Imago
Арсен Венгер: «Здорово, что Дэнни Уэлбек не растерял ни скорости, ни умения завершать атаки»
Главный тренер «Арсенала» поддержал форварда, забившего первые мячи после 8-месячного лечения.
«Дэнни работал упорно на тренировках, но никто не знает, как все сложится во время игры. Здорово видеть, что он не растерял ни скорости, ни способности завершать атаки.
Две вещи вызывали опасение: что Уэлбеку потребуется много времени для принятия решения и что он побоится контактной борьбы. Но Дэнни боролся с защитниками, и это важный момент.
Он работал усердно и прошел через периоды разочарования. В клубе очень уважают Уэлбека, потому что он никогда не жалуется», – цитирует Венгера Goal.
- «Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в Кубке Англии со счетом 5:0, а Уэлбек забил первые 2 гола в матче.
- Дэнни вернулся на поле в начале января, пропустив 8 месяцев из-за травмы правого колена.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте