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Бастиан Швайнштайгер выйдет в старте «МЮ» впервые с января 2016 года

Швайнштайгер выйдет в старте «МЮ» впервые с января 2016 года
Eurosport

7 мин. назад

Жозе Моуринью с барского плеча пожаловал немцу немного игрового времени.

Главный тренер «МЮ» назвал стартовый состав на игру Кубка Англии с «Уиганом»: Ромеро, Фосу-Менса, Смоллинг, Рохо, Шоу, Феллайни, Швайнштайгер, Мхитарян, Мата, Марсьяль, Руни.

Для немецкого полузащитника Бастиана Швайнштайгера это первый выход в старте «красных дьяволов» с 9 января 2016 года.

  • В сезоне-2016/17 Швайнштайгер провел по одному матчу в Кубке Англии и Кубке английской Лиги. Его общее игровое время составило 16 минут.
  • Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию матча «МЮ» – «Уиган», который начнется в 19:00.

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