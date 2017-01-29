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Бастиан Швайнштайгер выйдет в старте «МЮ» впервые с января 2016 года
Жозе Моуринью с барского плеча пожаловал немцу немного игрового времени.
Главный тренер «МЮ» назвал стартовый состав на игру Кубка Англии с «Уиганом»: Ромеро, Фосу-Менса, Смоллинг, Рохо, Шоу, Феллайни, Швайнштайгер, Мхитарян, Мата, Марсьяль, Руни.
Для немецкого полузащитника Бастиана Швайнштайгера это первый выход в старте «красных дьяволов» с 9 января 2016 года.
- В сезоне-2016/17 Швайнштайгер провел по одному матчу в Кубке Англии и Кубке английской Лиги. Его общее игровое время составило 16 минут.
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию матча «МЮ» – «Уиган», который начнется в 19:00.
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