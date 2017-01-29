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Вратарь «Фулхэма» за минуту отбил пенальти, привез в ворота второй, а потом отбил и его

Вратарь «Фулхэма» за минуту отбил пенальти, привез в ворота второй, а потом отбил и его
Eurosport

55 мин. назад

Форвард «Халла» не догадался пробить в другой угол.

«Фулхэм» принимал «Халл» в матче четвертого раунда Кубка Англии. На 87-й минуте гости заработали пенальти. Абель Эрнандес подошел к точки и пробил несильно в угол, не доставив проблем Маркус Беттинелли.

Уругваец резко бросился на добивание, и вратарю пришлось завалить соперника на газон, чем вынудил арбитра вновь указать на точку. На этот раз Эрнандес пробил намного сильнее, но в тот же угол, и Беттинелли вновь угадал направление удара.

  • «Фулхэм» победил со счетом 4:1.

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