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Впервые в пятый раунд Кубка Англии вышли 2 клуба из 5 дивизиона

Впервые в пятый раунд Кубка Англии вышли 2 клуба из 5 дивизиона
Eurosport

10 мин. назад

Праздник пришел в 2 маленьких города.

В воскресенье «Саттон Юнайтед» обыграл «Лидс» в матче четвертого раунда Кубка Англии со счетом 1:0 благодаря единственному голу Джейми Коллинса с пенальти на 53-й минуте.

Днем ранее еще один клуб пятого дивизиона (Национальная лига) «Линкольн Сити» выбил из турнира «Брайтон-энд-Хоув Альбион» (3:1).

Это первый случай в истории Кубка Англии, когда в пятый раунд прошли 2 непрофессиональных клуба.

  • «Линкольн» вышел в пятый раунд впервые с 1887 года.
  • Жеребьевка пятого раунда пройдет 30 января.
  • И «Саттон Юнайтед», и «Линкольн» – не профессиональные команды. Профессиональный футбол в Англии включает Премьер-лигу и Английскую футбольную лигу, включающую Чемпионшип, Первую лигу, Вторую лигу.

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