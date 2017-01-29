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Акинфенва среди вратарей. Как выглядит второй кипер «Саттона», выбившего «Лидс» из Кубка Англии

Акинфенва среди вратарей. Как выглядит второй кипер «Саттона», выбившего «Лидс» из Кубка Англии
Eurosport

55 мин. назад

Такому мужику не каждый осмелиться забить.

В воскресенье клуб пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» обыграл «Лидс» со счетом 1:0 и вышел в пятый раунд Кубка Англии. Болельщики так и не дождались появления на поле второго голкипера «гамбийцев» Уэйна Шоу.

Вратарь, справивший 13 января 45-летие, выглядит весьма брутально для амплуа, требующего резкость и ловкость.

Остряки назвали Уэйна Шоу Акинфенвой среди вратарей. Адебайо Акинфенва прославился в качестве самого габаритного футболиста в мире.

  • Соперник «Саттона» по пятому раунду определится 30 января по итогам жеребьевки.

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