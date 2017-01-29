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Акинфенва среди вратарей. Как выглядит второй кипер «Саттона», выбившего «Лидс» из Кубка Англии
Такому мужику не каждый осмелиться забить.
В воскресенье клуб пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» обыграл «Лидс» со счетом 1:0 и вышел в пятый раунд Кубка Англии. Болельщики так и не дождались появления на поле второго голкипера «гамбийцев» Уэйна Шоу.
Вратарь, справивший 13 января 45-летие, выглядит весьма брутально для амплуа, требующего резкость и ловкость.
Остряки назвали Уэйна Шоу Акинфенвой среди вратарей. Адебайо Акинфенва прославился в качестве самого габаритного футболиста в мире.
- Соперник «Саттона» по пятому раунду определится 30 января по итогам жеребьевки.
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