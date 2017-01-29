Тренер главной сенсации Кубка Англии купил клубу искусственное поле, работая при этом забесплатно

Клуб пятого дивизиона «Саттон Юнайтед» вышел в пятый раунд Кубка Англии, последовательно обыграв «Челтнем Таун» (четвертый дивизион), «Уимблдон» (третий дивизизон) и борющийся за выход в АПЛ «Лидс».

Главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл не получает за работу зарплаты, что не редкость среди работников непрофессиональных клубов. Но при этом он сам активно тратится в развитие клуба.

Сумма вложений за 9 лет превысила 1,1 млн евро. 2 года назад Досуэлл оплатил клубу искусственное 3G поле за примерно 590 тыс евро и ремонт арены за 290 тыс евро, передает The Express.

Досуэлл – отец 7 детей, имеет собственный строительный бизнес.

Любимый клуб Пола – «Саутгемптон». В сезоне-2016/17 Досуэлл принимал участие в выезде «святых» на матчи Лиги Европы против миланского «Интера» и пражской «Спарты».

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