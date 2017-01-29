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Тренер главной сенсации Кубка Англии купил клубу искусственное поле, работая при этом забесплатно

Тренер главной сенсации Кубка Англии купил клубу искусственное поле, работая при этом забесплатно
Eurosport

41 мин. назад

Не одним только резервным вратарем славен «Саттон».

Клуб пятого дивизиона «Саттон Юнайтед» вышел в пятый раунд Кубка Англии, последовательно обыграв «Челтнем Таун» (четвертый дивизион), «Уимблдон» (третий дивизизон) и борющийся за выход в АПЛ «Лидс».

Главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл не получает за работу зарплаты, что не редкость среди работников непрофессиональных клубов. Но при этом он сам активно тратится в развитие клуба.

Сумма вложений за 9 лет превысила 1,1 млн евро. 2 года назад Досуэлл оплатил клубу искусственное 3G поле за примерно 590 тыс евро и ремонт арены за 290 тыс евро, передает The Express.

  • Досуэлл – отец 7 детей, имеет собственный строительный бизнес.
  • Любимый клуб Пола – «Саутгемптон». В сезоне-2016/17 Досуэлл принимал участие в выезде «святых» на матчи Лиги Европы против миланского «Интера» и пражской «Спарты».

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