Eurosport
«Арсенал» в 1/8 финала Кубка Англии сыграет с «Саттоном», «Челси» – с «Вулверхэмптоном»
Все топ-клубы АПЛ проведут матчи на выезде.
Жеребьевка пятого раунда Кубка Англии не принесла дерби: все клубы АПЛ встретятся с карликами из лиг ниже. Действующий обладатель трофея «Манчестер Юнайтед» сразится с «Блэкберном», а «Арсенал» прощупает клуб пятой английской лиги «Саттон». Матчи состоятся с 17 по 20 февраля.
Другие результаты жеребьевки:
«Бёрнли» – «Линкольн»
«Миддлсбро» – «Оксфорд»
«Вулверхэмптон» – «Челси»
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»
«Милуолл» – «Дерби Каунти»/«Лестер» (переигровка)
- В прошлогоднем финале Кубка «Манчестер Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» (2:1) и выиграл трофей в 12-й раз.
- Манкунианцы делят первое место по количеству побед в Кубке Англии с «Арсеналом».
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