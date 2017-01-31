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«Арсенал» в 1/8 финала Кубка Англии сыграет с «Саттоном», «Челси» – с «Вулверхэмптоном»

«Арсенал» в 1/8 финала Кубка Англии сыграет с «Саттоном», «Челси» – с «Вулверхэмптоном»
Eurosport

13 мин. назад

Все топ-клубы АПЛ проведут матчи на выезде.

Жеребьевка пятого раунда Кубка Англии не принесла дерби: все клубы АПЛ встретятся с карликами из лиг ниже. Действующий обладатель трофея «Манчестер Юнайтед» сразится с «Блэкберном», а «Арсенал» прощупает клуб пятой английской лиги «Саттон». Матчи состоятся с 17 по 20 февраля.

Другие результаты жеребьевки:

«Бёрнли» – «Линкольн»

«Фулхэм» – «Тоттенхэм»

«Миддлсбро» – «Оксфорд»

«Вулверхэмптон» – «Челси»

«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»

«Милуолл» – «Дерби Каунти»/«Лестер» (переигровка)

  • В прошлогоднем финале Кубка «Манчестер Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» (2:1) и выиграл трофей в 12-й раз.
  • Манкунианцы делят первое место по количеству побед в Кубке Англии с «Арсеналом».

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