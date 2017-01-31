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4 фото стадиончика из пятой английской лиги, куда приедет «Арсенал»

4 фото стадиончика из пятой английской лиги, куда приедет «Арсенал»
Eurosport

2 мин. назад

Месуту Озилу нужно морально подготовиться.

Любительский «Саттон» сенсационно пробился в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с лондонским «Арсеналом». Мужикам из пятого дивизиона предстоит встретиться с мировыми звездами, а мировым звездам – вот с такой ареной.

  • Стадион «Саттона» вмещает 5013 зрителей (765 сидячих мест).
  • Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся с 17 по 20 февраля.

Полные результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии

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4 фото стадиончика из пятой английской лиги, куда приедет «Арсенал»
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