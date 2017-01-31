Eurosport
4 фото стадиончика из пятой английской лиги, куда приедет «Арсенал»
Месуту Озилу нужно морально подготовиться.
Любительский «Саттон» сенсационно пробился в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с лондонским «Арсеналом». Мужикам из пятого дивизиона предстоит встретиться с мировыми звездами, а мировым звездам – вот с такой ареной.
- Стадион «Саттона» вмещает 5013 зрителей (765 сидячих мест).
- Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся с 17 по 20 февраля.
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