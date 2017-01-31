Швайнштайгер – на поздравление с первым голом на стадионе «МЮ»: «Это второй. Первый был за «Баварию»

Фанаты заметили Бастиана Швайнштайгера в Хэйле, деревне в пригороде Манчестера, и стали поздравлять немца с первым голом на «Олд Траффорд» (в ворота «Уигана» в Кубке Англии).

Швайнштайгер улыбнулся. «Нет, это мой второй гол на «Олд Траффорд». Первый был в составе мюнхенской «Баварии», – приводит слова немца Manchester Evening News.

Швайнштайгер забил гол за «Баварию» в ворота «МЮ» в четвертьфинале 2014 года, сравняв счет после гола Неманьи Видича.

Гол в ворота «Уигана» стал вторым для манкунианца в составе «Юнайтед». Первый гол Швайнштайгер забил «Лестеру» 28 ноября 2015 года. В гостях.

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