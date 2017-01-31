Eurosport
Порнозвезда захотела попасть на матч клуба пятого дивизиона с «Арсеналом», и ее жестко затроллили
Парень, который ответил мисс Бруклин Блю, с юмором.
В понедельник прошла жеребьевка очередного раунда Кубка Англии клубу пятого дивизиона «Саттон Юнайтед» попался «Арсенал». Порнозвезда Мисс Бруклин Блю, болеющая за «Саттон», расстроилась, что ее команде попался «Арсенал», потому что у клуба стадион всего на 800 сидячих мест.
«Не-е-е-е-е-ет! «Саттону» достался «Арсенал», – отреагировала на жеребьевку Бруклин Блю.
«Как мне получит билеты на матч?» – спросила Бруклин Блю через некоторое время в твиттере.
Ответил пользователь @HarryTarrant18: «Тем же способом, которым ты обычно получаешь работу».
- «Саттон Юнайтед» играет в Ванараме (пятом английском дивизионе) – первом непрофессиональном дивизионе Англии.
- Их главный тренер работает на клуб бесплатно, оплатил 3G на стадионе, его основным заработком является его собственная строительная компания. Сумма его вложений в клуб за 9 лет превысила 1,1 млн евро.
- Бруклин Блю – британская порноактриса, удостаившася международных и национальны премий.
- У Бруклин Блю 246 тысяч фолловеров в твиттере.
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