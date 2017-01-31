«Саттон» разместит фанатов «Арсенала» на трибуне, которая чуть больше автобусной остановки

В воскресенье любительский клуб «Саттон Юнайтед» сенсационно пробился в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Лидс» (1:0). По итогам жеребьевки команда из пятого дивизиона сыграет с лондонским «Арсеналом». Правда, «канониров» приедет не слишком много.

Стадион «Саттона» вмещает чуть больше 5 тысяч зрителей. Из них только 800 мест сидячие.

Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся с 17 по 20 февраля.

Впервые в истории Кубка Англии в пятый раунд пробились два полупрофессиональных клуба: «Саттон» и «Линкольн», который встретится с «Бёрнли».

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