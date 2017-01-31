Reuters

«Саттон» разместит фанатов «Арсенала» на трибуне, которая чуть больше автобусной остановки

«Саттон» разместит фанатов «Арсенала» на трибуне, которая чуть больше автобусной остановки
Eurosport

40 мин. назад

Выезд «канониров» будет малочисленным.

В воскресенье любительский клуб «Саттон Юнайтед» сенсационно пробился в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Лидс» (1:0). По итогам жеребьевки команда из пятого дивизиона сыграет с лондонским «Арсеналом». Правда, «канониров» приедет не слишком много.

  • Стадион «Саттона» вмещает чуть больше 5 тысяч зрителей. Из них только 800 мест сидячие.
  • Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся с 17 по 20 февраля.
  • Впервые в истории Кубка Англии в пятый раунд пробились два полупрофессиональных клуба: «Саттон» и «Линкольн», который встретится с «Бёрнли».

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