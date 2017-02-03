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Фанат «Сити», транслировавший матч с «Кристал Пэлас» в Periscope, собрал 139 тысяч зрителей

Фанат «Сити», транслировавший матч с «Кристал Пэлас» в Periscope, собрал 139 тысяч зрителей
Eurosport

1 час назад

Новое слово в пиратстве.

28 января «Манчестер Сити» приехал в гости к «Кристал Пэлас» на матч Кубка Англии. Один из фанатов «горожан», 23-летний Джош Чемберс, со стадиона провел трансляцию в Periscope, собравшую примерно 139,3 тысячи зрителей.

«По больше части я сделал это для отца. Он не смог попасть на игру, и я решил испробовать Periscope и посмотреть, что из этого выйдет. Еще я подумал, что и другие захотят посмотреть матч.

Не знаю, как на это смотрят правила, но меня не беспокоил возможное наказание. Готов повторить, если пойму, что этого хотят болельщики», – сказал Чемберс The Times.

Руководство Премьер-лиги, чьи аналогичные трансляции в Periscope, никогда не собирали такой аудитории, уже выразило намерение впредь наказывать болельщиков за подобные попытки незаконной трансляции. В частности, стюардов обяжут отслеживать фанатов, активно пользующихся телефонами на трибунах.

  • Матч «Кристал Пэлас» – «Сити» завершился победой «горожан» – 0:3.

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