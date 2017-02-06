«Мы тренируемся во вторник и четверг». Рабочий стройки, который поведет любителей на «Арсенал»

Пятница традиционно началась с крепкого кофе и плотного завтрака. Потом душ, объятия с женой, авто – в дорогу. Обычный 32-летний мужик отправился на работу и пробыл в пути совсем немного: площадь города Саттон – всего 43 квадратных километра. Дядя доехал до знакомой стройки, припарковался, пожал руки знакомым и въедливо проконтролировал действия рабочих. А потом еще кофе, беседы со строителями и много мелкой рутинной работы. Возможно, вечером можно позволить пинту пива, но не больше. Завтра легкая тренировка, а в субботу, возможно, – важнейший матч в истории клуба.

Этого мужчину зовут Джейми Коллинс, и его ждет игра с «Лидсом».

29 января небольшой боро Лондона бурлил эмоциями. Впервые за 28 лет «Саттон» добрался до четвертого раунда Кубка Англии. Полулюбительский клуб никогда за 119-летнюю историю не играл даже в четвертом по силе дивизионе, а тут в небольшой городок прикатил легендарный «Лидс», который еще в 2001-м отжигал в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас «белые» не те, но клуб, сражающийся за путевку в АПЛ, для «Саттона» сродни «Реалу».

Пятитысячник «Гандер Грин Лэйн» заполнился до краев, несмотря на то, что лишь 800 счастливчиков могут смотреть игру сидя. Первые 20 минут проходят в спокойной борьбе, и клуб, который сражается за выживание в пятой лиге страны, понимает, что «Лидс» не так ужасен, а Ли Бойера, Марка Видуки и Алана Смита поблизости нет. Команды разделяют 83 строчки в таблице, но первый тайм проходит с преимуществом парней в желтом, которые компенсируют разницу в классе желанием и страстью.

Вторая половина начинается с чуда: защитник «Лидса» Льюи Койл теряет рассудок и привозит, возможно, самый важный пенальти в истории «Саттона». К точке подходит тот самый 32-летний мужик, который всего два дня назад работал на стройке, и уверенно смотрит на вратаря. Трибуны вибрируют от переживания, слышатся одиночные крики: «Давай, Джейми». «Мне надо просто попасть в створ», – подумал в ту секунду Коллинс. Мужчина с косолапой походкой и лишним весом разбегается, бьет и срывает овации города. На радостях Коллинс бежит к трибунам, которые гремят аплодисментами. Эмоции выплескиваются, виски стучат отбойным молотком, а если закрыть глаза, то можно представить, что ты на «Камп Ноу».

«В этом сезоне я забил четыре пенальти из четырех. Я был пенальтистом и предыдущих клубах, поэтому привык и не слишком нервничал», – признался после игры Коллинс.

Впереди был почти весь тайм, но «Саттон» победил: любители продемонстрировали смертельное хладнокровие и не допустили даже подобия навала на свои ворота. Если Коллинс думал, что после его удара воцарилось безумие, то он ошибался: месиво на поле началось после финального свистка. Фанаты выскочили на газон, но ни футболисты, ни тренеры не спрятались в раздевалке. Разожглось веселье, а Коллинс опьянел без алкоголя. В послематчевом интервью капитан «Саттона» бросил в камеру: «Теперь мы хотим «МЮ» или «Арсенал». Мечты сбываются.

В понедельник ответственный семьянин не вышел на работу.

«Я позвонил начальнику и сказал, что не приду, потому что было слишком много выпивки. Мои родственники поставили на мой гол, а коэффициент составлял 12 к 1. Они знали, что я исполняю все стандарты клуба и верили в меня», – сказал Коллинс, добавив, что компания сняла клубхаус и гуляла всю ночь.

После понедельника в постели Коллинс вернулся к футболу, которого слишком мало. Нереально даже представить, что команда, которой скоро биться с Арсеном Венгером, тренируется 2,5 раза в неделю.

«Наши занятия запланированы на вторник и четверг. Иногда тренер просит прийти в субботу, но сильно нас не нагружает. По субботам мы обычно отжимаемся или делаем упражнения, которые нравятся нам самим», – поделился Коллинс.

Если почти для всех игроков «Саттона» четвертый раунд Кубка – потолок, то с Джейми это уже случалось. В 2008-м Коллинс вместе с «Хавант энд Уотерлувилл» приехал на экскурсию на легендарный «Энфилд», где проиграл «Ливерпулю» (2:5).

«Если оглянуться назад, можно подумать, что это было выдающееся выступление. Но мы были разочарованы, потому что в тот момент нам казалось, что мы можем победить», – взгрустнул строитель.

Далеко не всем профессиональным футболистам выпадает шанс просто выйти на одно поле с «Арсеналом». То, что против «канониров» зарубится любитель, который работает чаще, чем тренируется – чудо.

«Я работаю на стройке. В мои обязанности входить следить за действиями строителей, контролировать их и помогать в разных вопросах. Я работаю там в понедельник, среду и пятницу. Когда вы достигнете моего возраста, то задумаетесь о том, что ждет вас после футбола. В него нельзя играть вечно», – сказал Коллинс.

«Саттон» примет «Арсенал» на малюсеньком стадионе, несмотря на разговоры о переносе игры на арену «Кристал Пэлас». «ФА заинтересована, чтобы матч прошел именно на «Гандер Грин Лэйн», — сказал владелец клуба Брюс Эллиот.

Крохотная арена, фаншоп размером с маршрутку, 800 сидячих мест, тренер покупает газон для стадиона на свои деньги, а капитан команды – работник стройки. Такая романтика возможно только в Англии. В стране, где футбол – намного больше чем игра, а вековые традиции незыблемо чтут. Только в Англии возможно увидеть на одном поле Месута Озила, Оливье Жиру, Алексиса Санчеса и и обычного строителя. В ближайшие годы «Саттон» вряд ли осилит выход в профессиональную лигу, но упорство, желание и мечта обязательно приведут к цели.

«Саттон» и «Линкольн» доказали, что у больших мальчиков уже не получится полностью поменять состав и победить нас, как это было раньше», – гордится капитан «гамбийцев».

Главное, чтобы матч назначили на выходные, а то вдруг у Коллинса будет смена на стройке.

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