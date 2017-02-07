Битва экстрасенса. Проклятие, убившее «Сити» в игре Кубка Англии с аутсайдером четвертого дивизиона

Куда бы ни следовал футболист «Вест Хэма», за ним тянулся шлейф дыма от дорогой сигары. Эллисон не расстался с вредной привычкой даже после тяжелейшего приступа туберкулеза, свалившего его во время матча против «Шеффилд Юнайтед» в 1957 году. Малкольму удалили часть легких, из-за чего он больше не играл на высоком уровне и через несколько лет устроился ассистентом к знаменитому тренеру Джо Мерсеру в «Манчестер Сити».

В середине 60-х – начале 70-х Мерсер и Эллисон подняли «Сити» на высочайший уровень, выиграв семь трофеев, среди которых чемпионат Англии, Кубок Лиги, Кубок страны и Кубок обладателей кубков. После ухода Мерсера в 1972 году Малкольм возглавил команду, но продержался лишь год. Кроме несомненных тренерских способностей – Эллисон познакомил Англию с либеро – он выделялся обожанием женщин и шумных вечеринок с картами и бассейном выпивки. Это сильно раздражало руководство «Сити», которое попросило тренера после снижения результатов.

Эллисона позвали в «Кристал Пэлас», где он устроил крупномасштабную революцию. С подачи фанатевшего от игры «Бенфики» Малькольма лондонцы затеяли ребрендинг – команда сменила прозвище «стекольщики» на «орлы» и отобразило это на клубной эмблеме. Перед началом нового сезона тренер организовал фотосессию игроков с полуобнаженными моделями на футбольном поле, а в штат пригласил экстрасенса и гипнотизера Рональда Маркхэма (псевдонимом Ромарк).

Инновации не вывели «Кристал Пэлас» на новый уровень. Эллисон отчалил в «Галатасарай» и так спешил с оформлением визы, что забыл включить Ромарка в зарплатную ведомость. За что накликал на себя и «Пэлас» вечное проклятье от экстрасенса. Вероятно, маг оказался под впечатлением от слов бывшего тренера «Бенфики» Белы Гуттманна, который после увольнения из лиссабонского клуба в 1961 году на прощание сказал, что в следующие 100 лет «орлы» без него не выиграют Кубок европейских чемпионов.

Сила слов медиума протестировалась через четыре года: вернувшийся в «Манчестер Сити» Эллисон получил от руководства 5 миллионов фунтов на возвращение былой славы. Малкольм потратил все до единого пенни, но «горожане» застряли в середине таблицы. Последним шансом для Эллисона спасти сезон-1979/80 был Кубок Англии, где в третьем раунде «Сити» попался аутсайдер четвертого дивизиона «Галифакс Таун», за который болел Ромарк (на фото).

Экстрасенс убедил президента скромной команды, что поможет пройти «Сити». «Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться, когда Ромарк внушал мне во время гипнотического сеанса, что я лучший полузащитник в стране», – смеялся Пол Хендри, отец игравшего затем много лет за «Астон Виллу» Ли Хендри. Все игроки «Галифакса» прошли магический обряд, а возле обоих ворот экстрасенс закопал какие-то амулеты.

Должно быть, Ромарк обладал силой вызывать ненастья: сильнейший ливень в день матча уравнял шансы команд. «Поле превратилось в огромную лужу, воду откачивали с помощью пожарных шлангов, но оно все равно было похоже на торфяник», – вспоминал нападающий «Галифакса» Джон Смит. Кроме того у «Сити» были большие проблемы с составом: несколько ведущих игроков получили травмы незадолго до матча.

Несмотря на ужасные погодные условия, судья разрешил играть. «Галифакс» действовал от обороны и провел решающую атаку на 75-й минуте: после прострела с левого фланга Хендри вышел один на один с вратарем и принес аутсайдеру победу.

Пока 12 599 зрителей праздновали самую громкую победу клуба, счастливый Ромарк грозил Эллисону новыми бедами, если тот не извинится и не заплатит. Малкольм никак не отреагировал и, возможно, пожалел: после того поражения он сохранил работу, но в начале нового сезона «Сити» выдал серию из 12 матчей без побед, и тренера выставили из клуба.

«Все газеты трубили, что матч выиграл экстрасенс. Может, конечно, он нам и помог, но без мужества, трудолюбия и веры моих парней в победу ничего бы не было», – пояснил тренер «Галифакса» Джордж Кирби.

Ромарк скончался через год после исторической победы от инсульта, покинутый семьей Эллисон последние годы провел в доме престарелых, а «Галифакс» в 2008 году был расформирован из-за финансовых проблем. Жива осталась только легенда о подвиге провинциального клуба, доказывающая силу веры.

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