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Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери: «Эта победа – глоток свежего воздуха»

Раньери: «Эта победа – глоток свежего воздуха»
Eurosport

45 мин. назад

Итальянец может выдохнуть после виктории в матче с «Дерби Каунти».

«Дела у «Лестера» идут не так, как хотелось бы, но сегодня произошло что-то хорошее. Наш соперник показал хорошую игру, но мы победили. Это то, что нам нужно.

Мы хотим успешно выступать во всех турнирах – пройти в следующий этап Кубка Англии. В чемпионате все не так радужно, но у «лис» нет права на выбывание. Эта победа – глоток свежего воздуха, который поможет игрокам», – цитирует Раньери ВВС.

  • «Лестер» победил «Дерби» в матче 1/16 Кубка Англии со счетом 3:1.
  • В АПЛ «лисы» идут на 16-м месте.

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