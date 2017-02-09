Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери: «Эта победа – глоток свежего воздуха»

«Дела у «Лестера» идут не так, как хотелось бы, но сегодня произошло что-то хорошее. Наш соперник показал хорошую игру, но мы победили. Это то, что нам нужно.

Мы хотим успешно выступать во всех турнирах – пройти в следующий этап Кубка Англии. В чемпионате все не так радужно, но у «лис» нет права на выбывание. Эта победа – глоток свежего воздуха, который поможет игрокам», – цитирует Раньери ВВС.

«Лестер» победил «Дерби» в матче 1/16 Кубка Англии со счетом 3:1.

В АПЛ «лисы» идут на 16-м месте.

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