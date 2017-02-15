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ФА запретила «Арсеналу» передать «Саттону» деньги, вырученные от ТВ-трансляций и билетов

ФА запретила «Арсеналу» передать «Саттону» деньги, вырученные от ТВ-трансляций и билетов
Eurosport

1 час назад

Правила есть правила.

Боссы канониров собрались передать сопернику по матчу пятого раунда Кубка лиги все вырученные средства, в том числе от ТВ-трансляций и билетов. В случае доброго жеста «Арсенал», годовой доход которого равен 390 млн евро, не досчитался бы 290 тысяч. Футбольная ассоциация Англии запретила лондонцам поступить подобным образом, так как по закону клубы не имеют права проводить финансовые сделки, а команда не из Премьер-лиги может получить только 50% прибыли от общей суммы дохода.

  • Благодаря выступлению в Кубке Англии «Саттон» гарантированно заработает 824 тысячи евро.
  • «Саттон» и «Линкольн» – первые полупрофессиональные клубы, пробившиеся в пятый раунд Кубка страны.
  • Матч 1/8 финала Кубка Англии состоится 20 февраля.

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