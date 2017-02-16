Клаудио Раньери: «В противостоянии с «Миллуоллом» «Лестер» – андердог»

«Миллуолл» обыграл две команды Премьер-лиги. Мы об этом знаем. В этом противостоянии мы андердоги, ведь они обыграли «Борнмут» и «Уотфорд» – команды, опережающие нас в турнирной таблице.

«Миллуолл» – хорошая команда, укомплектованная и уверенная в себе. Ее отличает хорошая сыгранность, но мы к этому готовы. Мы будем играть ради наших болельщиков – нас приедут поддержать три тысячи человек. Я хочу увидеть, как мои игроки бьются», – цитирует Раньери Goal.com.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Миллуолл» – «Лестер» состоится 18 февраля.

«Миллуолл» выступает в третьем дивизионе Англии, где занимает шестое место.

«Лестер» идет 17-м в АПЛ.

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