AFP

Клаудио Раньери: «В противостоянии с «Миллуоллом» «Лестер» – андердог»

Раньери: «В противостоянии с «Миллуоллом» «Лестер» – андердог»
Eurosport

1 час назад

Возможно, итальянец испугался печально знаменитых болельщиков «докеров».

«Миллуолл» обыграл две команды Премьер-лиги. Мы об этом знаем. В этом противостоянии мы андердоги, ведь они обыграли «Борнмут» и «Уотфорд» – команды, опережающие нас в турнирной таблице.

«Миллуолл» – хорошая команда, укомплектованная и уверенная в себе. Ее отличает хорошая сыгранность, но мы к этому готовы. Мы будем играть ради наших болельщиков – нас приедут поддержать три тысячи человек. Я хочу увидеть, как мои игроки бьются», – цитирует Раньери Goal.com.

  • Матч 1/8 финала Кубка Англии «Миллуолл» – «Лестер» состоится 18 февраля.
  • «Миллуолл» выступает в третьем дивизионе Англии, где занимает шестое место.
  • «Лестер» идет 17-м в АПЛ.

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