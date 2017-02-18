«Если я сейчас умру, то умру счастливым». Братья-физруки разрывают Кубок Англии

Май 2016-го. Учителя Дэнни и Ники Коули проводят урок физкультуры в школе FitzWimarc в графстве Эссекс. В расписании парней это занятие последнее, но выкладываются они энергичнее, чем ученики.

Февраль 2017-го. Главный тренер «Линкольна» Дэнни Коули и его помощник Ники сидят в гостиной дома родителей. До матча с клубом АПЛ «Бёрнли», который может вывести скромняг из национальной лиги (пятый по силе дивизион) в 1/4 Кубка Англии меньше недели, но братья обсуждают не тактические схемы, а вспоминают детство и одну на двоих мечту – стать профессиональными коучами.

Коули родились в Эссексе с разницей в три года – старший Дэнни, потом Ник. У обоих занятия футболом переросли в карьеру, оба так и не выросли в приличных игроков. «Пурфлит», «Борхэм Вуд», «Хорнчёрч», «Ромфорд» – названия команд дают понять, что выше шестой лиги и полулюбительского уровня братья не поднимались. Чтобы как-то заработать на жизнь, оба устроились физруками в местную школу.

Карьера Дэнни прервалась внезапно – травма подколенного сухожилия в 29 лет не оставила шансов. «Конкорд Рейнджерс» (за который тогда играл Коули) предложил вариант – старший братец быстро учится на коуча и становится в команде главным. Результат не имеет значения – вокруг все равно девятый дивизион, а у молодого человека вроде бы есть опыт руководства учениками.

В FitzWimarc Дэнни работал на полной ставке, но отказаться от детской мечты не смог. Карьера понеслась вверх – выход в Истмийский первый дивизион (восьмая лига), Истмийскую Премьер-лигу, Южную конференцию. За пять сезонов «Конкорд» три раза поднимался выше, чуть не попал в пятую лигу, выиграл несколько кубков, название которых знают только в Англии, и впервые в истории вышел в основную сетку Кубка Англии, сыграв в первом раунде.

В 2014-м к Дэнни присоединился Ники – младший тоже повредил колено и из игрока «Конкорда» перешел в штаб к брату. В «Брейтри Таун» из национальной лиги Коули перешли уже в тандеме. Позже Дэнни вспоминал тот сезон как один из самых сложных в жизни: «Если игра назначена на вторник, последний раз я вижу игроков после предыдущего матча – в субботу. Другие команды встречаются еще и в понедельник, но я приезжаю к парням только за полтора часа до новой игры. Это создает проблемы, но это именно то, почему я люблю работу».

Жесткий график, в котором Дэнни с трудом находил время на жену и двух детей, не повлиял на успехи. Взяв команду с обязательством набрать 50 очков, чтобы не вылететь, Коули сорвал 81 и вытащил ее в плей-офф. «Посмотрите на клубы вокруг нас: на их инфраструктуру, размер, на тот факт, что они тренируются каждый день. Я думаю, то, что сотворили парни, называется футбольным чудом», – признавался тренер BBC.

В Лигу 2 «Брейтри» так и не вышел, но и без этого третье место национальной лиги оказалось наивысшим результатом в 118-летней истории клуба. Болельщики устроили команде мощную встречу на стадионе, а сам Коули говорил, что если умрет, то умрет счастливым. Только он и Ники знали, как тяжело им дался тот сезон. Кроме футбола парни продолжали работать в школе – совмещали уроки физры и обязанности завучей по спорту. Под их руководством FitzWimarc стала крутейшим спортивным центром Эссекса. Чтобы успевать везде и оставаться лучшими, каждый день братья вставали в 4 утра.

В мае 2016-го Коули ушли из школы. Их позвали в «Линкольн» профессиональными тренерами. «Бросить школу – это убийство, – рассказывал Дэнни после 15 лет работы физруком. – Я любил детей, любил предмет, который преподавал, любил быть учителем, но футбол – моя страсть №1. Когда тебя зовут работать в профессиональный клуб на полную занятость, ты не можешь отказаться. Такие предложения поступают нечасто. Но мы с Ники не хотим всю жизнь жалеть, что не воспользовались шансом».

В клубе, который когда-то выходил в плей-офф Лиги 2, а последние несколько лет прозябает в пятом дивизионе, никто не верил в успех. Братья застали его в депрессии: «Когда мы пришли, мы провели беседу с каждым – от работницы столовой до президента. Мы старались понять, как клуб функционирует и куда движется. Из разговоров мы поняли две важные вещи – клуб плыл по течению и не имел понятной стратегии. Все до сих пор находились в трауре из-за падения на уровень конференции пять лет назад. Мы нажали на reset».

В день знакомства с игроками физруки показали им видео проигранного пятилетней давности матча, после которого «Линкольн» вылетел из Лиги 2. «Мы хотели объяснить, что боль уже прошла. Да, команда вылетела, но мы не можем на это повлиять. Вместо этого давайте начнем все заново. Мы с Ники не особо разбираемся в компьютерах, поэтому при проблемах всегда нажимаем Ctrl+Alt+Del. То же самое мы хотели сделать и здесь», – говорил старший Коули.

В межсезонье братья повели команду в кафедральный собор Линкольна, чтобы показать скульптуру беса под потолком – его образ есть на эмблеме клуба. Работая над психологией, коучи не забывали и про футбол. Они пересмотрели кучу игр команды, выявили проблемы и изменили схему занятий: увеличили нагрузки, больше времени уделили фитнесу, разработали для игроков персональные диеты. Еще Коули собрали у себя студентов местного университета, изучавших спортивную науку. Они объяснили, что хотят сделать в «Линкольне» то, что удалось Билли Бину из Moneyball.

Из группы волонтеров остались всего двое, которые также работают на Football Manager и iCoach4Sport, зато теперь клуб бесплатно получает самую продвинутую статистику. Идеальный расклад, если вспомнить, что остальные команды лиги не всегда знают, сколько ударов по воротам нанесли.

Разбор соперника занимает у братьев 12 часов – они смотрят, как действует каждый футболист при владении, потере мяча; в атаке, при обороне. «Со времен Грэма Тейлора я не видел, чтобы кто-то работал так же, как Дэнни. Он часто проводит за работой по 20 часов. И это в выходной!» – удивляется Крис Эштон, который болеет за «Линкольн» уже 60 лет.

Дэнни некогда думать об отдыхе. «Смотри, вот данные по длинным передачам, вот – по коротким. Это вообще по общему количеству. Это базовые вещи, – объясняет тренер очередному журналисту. – Здесь написано количество отборов, здесь – перехватов, это – информация по единоборствам в атаке, это – в защите. Если в сумме всех вещей наберется 60% от общего количества в матче, мы выиграем».

Коули нажимает кнопку, на экране появляется информация по защитнику Шону Раггету: три дня назад он выиграл 18 оборонительных единоборств. Проиграл только два. «Понимаешь, люди смотрят только на голы. Да, центральный нападающий может бежать прямо и забивать, но это ведь не значит, что он хорош в защите. Мы должны это проанализировать».

После 30 матчей (из 46) «Линкольн» идет на первом месте в национальной лиге и пока напрямую проходит в Лигу 2. В Кубке Англии «бесы» грохнули уже несколько команд, которые стоят выше по дивизионной иерархии, а в конце января вообще убрали с пути лидера Чемпионшипа – «Брайтон». Парни с юга опережают команду братьев на 72 места.

«Линкольн» вышел в 1/8 турнира в четвертый раз в истории, но впервые за 115 лет. Попадание в 1/16 уже принесло ему 67 тысяч фунтов призовых, 72 тысячи от ТВ и еще несколько сотен тысяч от переполненного 10-тысячного стадиона. В том матче против «Брайтона» на трибунах часто звучало имя Грэма Тэйлора. Коуч сборной Англии и человек, с которым клуб пережил одни из самых крутых моментов в истории, умер за пару недель до этого и не увидел, как Коули бьет его достижение 1976 года.

«Пару дней назад я пересмотрел несколько документальных фильмов про Тэйлора. Я знал, что про него будет много вопросов, поэтому решил напомнить себе о том, что он сделал здесь. Путь от «Линкольна» до сборной Англии – это невероятно», – говорит Дэнни.

«Я думаю, что между Дэнни и Тэйлором есть очевидная связь. Да, прошло 40 лет, но связь не вызывает сомнений», – рассказывает президент «бесов» Боб Дорриан. На днях он предложил Коули новый контракт на пять лет. Дэнни пока не знает, что с ним будет дальше. Его историю сравнивают с «Лестером» и скоро более состоятельные клубы закидают его сладкими офферами, но недавний физрук спокоен: «Чем я планирую заниматься? Мне рассказать путь до самой смерти? Тогда можно пропустить много замечательных моментов. Лучше просто жить сегодняшним днем, упорно трудиться и смотреть, куда это нас приведет».

18 февраля труд привел Дэнни и его брата в Бёрнли. «Линкольн» сыграет за место в восьмерке Кубка Англии, а с трибуны их обязательно поддержат родители. Стив и Джилл ходят на каждый матч братьев, а после трудных выездов кормят команду макаронами у себя дома. В той самой гостиной, откуда начинался путь Дэнни и Ники Коули.

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