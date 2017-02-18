Игрок «Челси» Давид Луис приемом из рестлинга снес ведущего клубного телеканала

Ничего не подозревающий журналист Chelsea TV Ли Паркер вел репортаж с тренировки лондонской команды. К журналисту подлетел Луис, приемом из рестлинга завалил на замелю и применил захват.

Контраргументов у Паркера не нашлось, и Натаниэл Чалоба, выступивший в роли рефери, засчитал репортеру поражение.

18 февраля «Челси» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

В сезоне-2016/17 Давид Луис провел 27 матчей и забил 1 гол.

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(фото: инстаграм «Челси»)