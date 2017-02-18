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Игрок «Челси» Давид Луис приемом из рестлинга снес ведущего клубного телеканала

Давид Луис приемом из рестлинга снес ведущего клубного телеканала
Eurosport

6 мин. назад

Сопротивление бесполезно.

Ничего не подозревающий журналист Chelsea TV Ли Паркер вел репортаж с тренировки лондонской команды. К журналисту подлетел Луис, приемом из рестлинга завалил на замелю и применил захват.

Контраргументов у Паркера не нашлось, и Натаниэл Чалоба, выступивший в роли рефери, засчитал репортеру поражение.

  • 18 февраля «Челси» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном» в матче 1/8 финала Кубка Англии.
  • В сезоне-2016/17 Давид Луис провел 27 матчей и забил 1 гол.

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(фото: инстаграм «Челси»)

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