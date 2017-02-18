Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не собираюсь сливать Кубок Англии»

«Я не собираюсь сливать Кубок Англии. Если «МЮ» проиграет, то только потому, что соперник сыграет лучше. Уважаю Кубок Англии, а «МЮ» относится серьезно к каждой игре.

В «Челси» я проигрывал команде из Первой и даже Второй лиги. Но никогда не сливал матчи. Мы вылетали, потому что были хуже. Мне нравится «Уэмбли», я уважаю Кубок Англии и постараюсь выиграть его во второй раз», – приводит Daily Mail слова Моуринью.

Ранее Жозе пожаловался на жесткий график «красных дьяволов».

19 февраля «МЮ» встретится с «Блэкберном» в рамках пятого раунда Кубка Англии.

Моуринью выиграл с «Челси» Кубок Англии в сезоне-2006/07.

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