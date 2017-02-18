AFP

Тот самый гол какого-то ноунейма, который вывел какой-то клуб пятого дивизиона в четвертьфинал

Тот самый гол какого-то ноунейма, который вывел какой-то клуб пятого дивизиона в четвертьфинал
Eurosport

28 мин. назад

Англия учит имена новых героев.

Клуб пятого дивизиона Англии «Линкольн» сотворил новую сенсацию, обыграв на выезде 12-ю команду Премьер-лиги «Бёрнли» со счетом 1:0.

На 89-й минуте хозяева уже мысленно готовились к переигровке и полностью провалили борьбу на втором этаже, что вылилось в скидку Люка Уотерфолла и гол 23-летнего защитника Шона Раггетта. Том Хитон вытащил мяч, но уже за линией ворот.

В последний раз команда, не имеющая статус профессиональной, забиралась в четвертьфинал Кубка Англии в сезоне-1913/14 – «КПР». Но тогда это был четвертый, а не шестой раунд.

Последним непрофессиональным клубом, дошедшим до полуфинала, стал «Суиндон» в сезоне-1911/12.

  • «Линкольн» прежде трижды доходил до 1/8 финала, но всякий раз вылетал.
  • Жеребьевка четвертьфинала намечена на 20 февраля.

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