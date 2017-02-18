Imago

Джоуи Бартон устроил соревнование симулянтов с игроком «Линкольна» и победил

Бартон устроил соревнование симулянтов с игроком «Линкольна» и победил
Eurosport

8 мин. назад

Битва «Бёрнли» и команды пятого дивизиона в Кубке Англии запомнилась не только победой андердогов, но и образцом спортивного поведения.

На 65-й минуте 193-сантиметровый форвард «Линкольна» Мэтт Рид попытался изобразить задержку со стороны Джеймса Тарковски, а потом принялся апеллировать к арбитру. Бартон не растерялся, наступил сопернику на ногу, затем нырнул под вытянутую руку Рида, задел ее головой и принялся кататься по газону.

Поведение Бартона взывало возмущение в интернете, и по окончании игры он опубликовал объяснение в твиттере, из которого сложно понять, троллит ли он или бредит.

«Я не пытался добиться удаления того гиганта. Это моя работа – выйти вперед и помешать ему. Я пытался встать перед ним.

Попытался нырнуть под его руку, но в этот момент он дернул ее назад и заехал мне по голове. Контакт – это часть игры. Никаких проблем.

Другое дело, что их футболист утверждал, что его уложили на газон, а еще прыгал, держась за лицо, как будто его подстрелили», – написал Джоуи.

  • Ранее Бартон многократно высмеивал симулянтов через твиттер.
  • «Линкольн» победил 1:0 и впервые в истории вышел в четвертьфинал.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Кубок Англии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
 738 просмотров4 ч
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
1 700 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться