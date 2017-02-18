Бартон устроил соревнование симулянтов с игроком «Линкольна» и победил

На 65-й минуте 193-сантиметровый форвард «Линкольна» Мэтт Рид попытался изобразить задержку со стороны Джеймса Тарковски, а потом принялся апеллировать к арбитру. Бартон не растерялся, наступил сопернику на ногу, затем нырнул под вытянутую руку Рида, задел ее головой и принялся кататься по газону.

Поведение Бартона взывало возмущение в интернете, и по окончании игры он опубликовал объяснение в твиттере, из которого сложно понять, троллит ли он или бредит.

«Я не пытался добиться удаления того гиганта. Это моя работа – выйти вперед и помешать ему. Я пытался встать перед ним.

Попытался нырнуть под его руку, но в этот момент он дернул ее назад и заехал мне по голове. Контакт – это часть игры. Никаких проблем.

Другое дело, что их футболист утверждал, что его уложили на газон, а еще прыгал, держась за лицо, как будто его подстрелили», – написал Джоуи.

Ранее Бартон многократно высмеивал симулянтов через твиттер.

«Линкольн» победил 1:0 и впервые в истории вышел в четвертьфинал.

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