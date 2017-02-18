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В 2012 году автор победного гола «Линкольна» мечтал сыграть против Джоуи Бартона
Мечта стала реальностью, и полузащитник «Бёрнли» этому не рад.
18 февраля клуб пятого дивизиона чемпионата Англии «Линкольн» победил со счетом 1:0 и сенсационно вышел в четвертьфинал Кубка страны.
Победный мяч на 89-й минуте забил 23-летний защитник Шон Раггетт, для которого этот вечер вдвойне стал особенным, поскольку сбылась давняя мечта футболиста.
«Надеюсь, что сыграю в один прекрасный день против Джоуи Бартона», – написал 9 июня 2012 года Раггетт, добавив хэштег #мечта.
«18 февраля 2017 года – день, когда мечта Шона Раггетта стала реальностью».
- Бартон запомнился в матче против «Бёрнли» позорной симуляцией.
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