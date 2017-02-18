В 2012 году автор победного гола «Линкольна» мечтал сыграть против Джоуи Бартона

18 февраля клуб пятого дивизиона чемпионата Англии «Линкольн» победил со счетом 1:0 и сенсационно вышел в четвертьфинал Кубка страны.

Победный мяч на 89-й минуте забил 23-летний защитник Шон Раггетт, для которого этот вечер вдвойне стал особенным, поскольку сбылась давняя мечта футболиста.

«Надеюсь, что сыграю в один прекрасный день против Джоуи Бартона», – написал 9 июня 2012 года Раггетт, добавив хэштег #мечта.

«18 февраля 2017 года – день, когда мечта Шона Раггетта стала реальностью».

Бартон запомнился в матче против «Бёрнли» позорной симуляцией.

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