AFP
«Тоттенхэм» прошел «Фулхэм», Харри Кейн отгрузил хет-трик
Англичанин забил все голы матча – 3:0.
Голы:
0:1 – Харри Кейн, 16'
0:2 – Харри Кейн, 51'
0:3 – Харри Кейн, 73'
- Соперник «Тоттенхэма» по четвертьфиналу пока неизвестен
- Помимо «Тоттенхэма», в 1/4 финала прошли «Линкольн Сити», «Мидлсбро», «Милуолл» и «Челси».
- «Хаддерсфилд Таун» и «Сити» сыграют в переигровке – первый матч завершился нулевой ничьей.
- «Блэкберн» и «МЮ» и «Саттон» и «Арсенал» сыграют очные встречи позднее.
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