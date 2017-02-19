AFP

«Тоттенхэм» прошел «Фулхэм», Харри Кейн отгрузил хет-трик

«Тоттенхэм» прошел «Фулхэм», Кейн отгрузил хет-трик
Eurosport

34 мин. назад

Англичанин забил все голы матча – 3:0.

«Фулхэм» – «Тоттенхэм» – 0:3

Голы:

0:1 – Харри Кейн, 16'

0:2 – Харри Кейн, 51'

0:3 – Харри Кейн, 73'

  • Соперник «Тоттенхэма» по четвертьфиналу пока неизвестен
  • Помимо «Тоттенхэма», в 1/4 финала прошли «Линкольн Сити», «Мидлсбро», «Милуолл» и «Челси».
  • «Хаддерсфилд Таун» и «Сити» сыграют в переигровке – первый матч завершился нулевой ничьей.
  • «Блэкберн» и «МЮ» и «Саттон» и «Арсенал» сыграют очные встречи позднее.

Все новости Кубка Англии

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

Кубок Англии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
1 864 просмотровВчера в 17:47
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
2 007 просмотровВчера в 22:25
А еще вам может понравиться