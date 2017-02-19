AFP
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном»
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Блэкберн» – 2:1.
«Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2
Голы:
1:0 – Дэнни Грэм, 17'
1:1 – Маркус Рэшфорд, 27'
1:2 – Златан Ибрагимович, 76'
- Голкипер Серхио Ромеро пропустил в Кубке Англии впервые за 595 минут.
- Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет сегодня, 19 февраля, на стадионе «Ивуд Парк».
- «МЮ» сыграет следующий матч 22 февраля в Лиге Европы против «Сент-Этьена».
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