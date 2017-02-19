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Вратарь «МЮ» Серхио Ромеро пропустил впервые за 595 игровых минут

Ромеро пропустил впервые за 595 игровых минут
Eurosport

57 мин. назад

Аргентинец продержался шесть с половиной матчей.

Запасной вратарь «МЮ» Серхио Ромеро вышел в стартовом составе на матч Кубка Англии против «Блэкберна» в статусе обладателя 580-минутной сухой серии.

Спасовав в первом тайме игры Кубка английской лиги против «Нортгемптона», Ромеро отстоял на ноль 4 матча Лиги Европы и 2 – Кубка Англии.

Во встрече с «Блэкберном» аргентинец продержался еще 15 минут, после чего не справился с ударом Дэнни Грэма.

  • Маркус Рэшфорд и Златан Ибрагимович подстраховали Ромеро и принесли «МЮ» волевую победу – 2:1.

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