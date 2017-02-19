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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в четвертьфинале
Не менее интересным может стать потенциальное противостояние двух команд из пятого дивизиона.
19 февраля состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Англии-2016/17.
Жребий распределился следующим образом:
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»
«Мидлсбро» – «Хаддерсфилд»/«Манчестер Сити»
«Тоттенхэм» – «Миллуолл»
«Саттон Юнайтед»/«Арсенал» – «Линкольн»
- «Саттон Юнайтед» и «Арсенал» определят четвертьфиналиста 20 февраля.
- Переигровка «Сити» – «Хаддерсфилд» намечена на 28 февраля.
- Четвертьфинальные игры состоятся 11 марта.
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