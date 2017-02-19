Стар «Ровер». Ибрагимович втащил «МЮ» в 1/4 финала Кубка

Жозе Моуринью больше не проигрывает. Это факт, который требует осмысления, но по состоянию на середину февраля «Манчестер Юнайтед» совсем не уступает. Никому. Другой разговор, что это пока не полноценное доминирование с разгромами каких-нибудь стоков или сандерлендов, но Моуринью научил своих не отдавать побед.

Матч с «Блэкберном» был проходным, который требовал немного усилий и пару быстрых голов, чтобы успокоиться и не нервничать. Кубок Англии – любимый турнир Жозе и предпоследняя возможность (помним про Лигу Европы) закончить сезон с трофеем. Серхио Ромеро, вставший в раму на «Ивуд Парке», не пропускал ни мяча в Кубке, только тут что-то сразу пошло не так. «Блэкберн» паршиво играет в Чемпионшипе, но против «Юнайтед» будто съел пару пачек мельдония. «Роверс» не боялись гранда и усиленно щипали оборону, собранную из Смоллинга, Рохо, Янга и Дармиана.

«МЮ» ничего не понял и спокойно смотрел, как карикатурные бруталы из первого дивизиона растаскивают их опорную зону и защиту передачами и рывками. «Блэкберн» натурально владел мячом и сооружал позиционное нападение, пока сзади у «красных дьяволов» играл Рохо. Манкунианцы не среагировали даже на симпатичный удар издали (подтащил Ромеро) и все еще озадаченно крутили головами в поисках мяча.

Лучшими игроками у хозяев был легенда FIFA 07 Марвин Эмнес, не выросший из голландских молодежек, и Дэнни Грэм, прошедший все три английских дивизиона и прибившийся к «Роверс». Все было очень плохо. И вот Эмнес легко исчез с радаров Рохо, отдал классный пас в штрафную на Грэма, а форвард прикончил сухую серию Ромеро.

Тут стало понятно, что простых решений не будет. Моуринью приберег для более важных игр Погба, Ибрагимовича и Мату, а бегающие в составе Марсьяль, Лингард и Рэшфорд выглядели очень бестолково. Как-то спасал ситуацию Генрих Мхитарян, раздававший волшебные передачи, но компактная игра «Роверс» в обороне умножала его старания на ноль. Армянин действительно превратился в лидера команды. При вымирающей позиции плеймейкера, когда в моде скорее трудолюбивые реджисты, чем расслабленные фантазисты, Мхитарян постоянно держит мяч в ногах, читает игру «МЮ», продумывает шаги в атаке и выбирает лучший вариант для партнеров. Поразительная эволюция от узника скамейки до главного футболиста в построении Моуринью.

Именно Генрих создал шанс для Рэшфорда. «Блэкберн» увлекся очередной атакой и забыл, что против него играет не «Хаттерсфилд», а могучий «Манчестер». Армянский хав четко увидел рывок страйкера и вырезал шведой четкую передачу. Маркус просто обвел выбежавшего на перехват вратаря и закатил мяч в сетку. Поразительно, но при кажущейся свободе Рэшфорда ему все равно как будто удобнее вбегать в штрафную не по центру, а смещаться с фланга. При игре на краю угловатый дриблинг Маркуса помогает ему доставать внутреннего Роббена, генерировать опасные моменты для партнеров и забивать самому.

Мыслей в игре «Юнайтед» не появлялось ни до перерыва, ни после, защита хозяев крепко держалась, а игра обоих фулбеков в нападении радовала примерно так же, как носки с пеной на 23 февраля. Моуринью психанул, снял с игры после очередного провала Марсьяля с Лингардом и высадил на газон десант из Ибрагимовича и Погба. Это очень взбодрило Эрреру, который чуть не выдал голевой пас Златану. Игра переехала на треть поля «Блэкберна», манкунианцам явно не хотелось искать в календаре место под лишний матч Кубка с этими же неудобными «Роверс». После еще пары наскоков звезды все же разобрались с соперником. Погба отдал невероятно точный и космический сложный пас на Ибрагимовича, швед удачно побалансировал, поставил корпус и запихнул мяч в дальний угол.

«Блэкберн» был хорош и даже забил гол после ошибки Ромеро, фантастического сейва и наконец пустых ворот, но Стоукс доложил мяч в сетку из вне игры. Слишком просто написать, что одна из двух равных команд победила потому, что у нее был Златан. «Манчестеру» не хватало финального касания даже в неочевидном моменте, а Ибрагимович – лучший в мире футболист по тычкам в створ из необъяснимых ситуаций. В этом кадровая сила «Юнайтед», им хватает ширины ростера, чтобы иметь в запасе такую большую звезду, как Златан Ибрагимович, и доставать ее из чулана, когда это нужнее всего. Этот Супермен снова прилетел в самый нужный момент и спас Лоис за мгновение до смерти. Посмотрим, найдет ли криптонит «Челси» – везения Ибры уже не хватило на жеребьевку.

«Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2

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